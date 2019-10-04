Нужно ли водить детей к стоматологу? На этот вопрос ответил эксперт

Эксперт рассказал в эфире ОТР, зачем водить малыша к стоматологу, если молочные зубы выпадут сами по себе. Ведь именно так, по мнению эксперта, думают многие родители. А также он поведал, какие болезни в организме провоцируют больные зубы.

Стоматолог Артур Макаров рассказал, что в полости рта больше 100 видов микроорганизмов, которые, естественно, коммуницируют по всему телу.

"Система, на самом деле, намного сложнее, чем мы думаем: полость рта – это зеркало организма. И в зависимости от того, как зубы касаются друг друга, возникает целый каскад нейрофизиологических реакций, которые влияют как на осанку, так и на эндокринное самочувствие. Так вот, в зависимости от того, в каком положении находится челюсть, как касаются зубы и как происходит смыкание и размыкание зубов, возникают совершенно разные реакции в организме, вплоть до того, что искривляется позвоночник, и меняется положение головы и тела", – отметил специалист.

По его словам, то, как мы жуем, оказывает определенное нейрофизиологическое воздействие на головной мозг. И если жевательная функция угнетается, несколько центров мозга угнетаются с годами.

Кроме того, как подчеркнул Макаров, при изменении прикуса меняется и биомеханика: выстраивается неправильная ситуация уже с челюстью и с височно-нижнечелюстным суставом. "Если организм компенсирует это, потому что очень сильны компенсаторные механизмы в теле, тогда болезнь не проявляется до какого-то момента", – отметил он.

Чтобы люди в России не боялись ходить к стоматологам, по мнению Макарова, необходимо всем научиться уважать свое здоровье. А чтобы не попасть на плохих врачей, как он отметил, нужно научиться отличать истинных медиков, которые по призванию в этой профессии, от "самозванцев".