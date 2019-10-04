Вложения в дороги Алтайского края выросли на 20%

Общий дорожный фонд Алтайского края в 2019 году составил 12 миллиардов рублей, сообщает "Коммерсантъ". В прошлом году на эти цели было направлено 10 миллиардов, соответственно, вложения в ремонт и строительство дорог увеличились на 20%.

Половина от суммарных вложений произведена в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), по которому из бюджетов всех уровней выделено порядка 6 млрд рублей.

Благодаря такому объему средств дорожные работы проведены на территории всего региона, затронув каждый район – обновлено более 200 объектов.

Самые масштабные мероприятия проводятся в краевой столице, где обновляют 33 участка улиц, включая центральную, – проспект Ленина. Помимо замены покрытия на 31 объекте, предусмотрена реконструкция участка улицы Попова от Власихинской до Трактовой, а также строительство новой дороги на участке улицы Солнечная Поляна от Жасминной до Энтузиастов (завершат в 2020 году).

В Минстрое Алтайского края уточняют, что дорожники закончили основные и капиталоемкие работы в краевой столице в рамках нацпроекта на всех объектах: из 33 участков дорог 21 объект уже введен в эксплуатацию, шесть готовятся к сдаче. На этих участках проведены проверки, выявлены недочеты, которые устраняют подрядные организации.

В Бийске ремонт коснулся 18 улиц, в том числе Севастопольской и Вали Максимовой, а также свыше 10 километров автодороги Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области, связывающей между собой Алтайский край и Кузбасс.

В Новоалтайске обновили дороги на десяти улицах, в том числе Октябренок, Коммунистическую, Южсиба и другие.

К концу 2024 года, согласно нацпроекту БКАД, доля автомобильных дорог в регионе, соответствующих нормативным требованиям, должна превысить половину (в 2018 году она составила 38%).