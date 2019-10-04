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Шубенков назвал "выпрошенную" бронзу Ортеги "нехорошим прецедентом"

, ИА "Амител"
Алтайский легкоатлет прокомментировал изменение результатов забега после апелляции
Сергей Шубенков / Фото: ЦСКА

Сергей Шубенков / Фото: ЦСКА

Занявший второе место во время финального забега чемпионата мира в Катаре на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков в своем Twitter выразил обеспокоенность присуждением бронзы испанскому барьеристу Орландо Ортеге, который пришел на финиш лишь пятым.

"Я на самом деле безмерно счастлив за Ортегу, ибо видел, в каком состоянии он вчера пребывал, но подобное решение порождает нехороший прецедент и вызывает кучу вопросов, – написал Шубенков. – Например, почему не серебро или даже золото? Но как же быть с китайцем, который стал четвертым?".

После завершения забега испанская сторона подала апелляцию на результаты соревнования. Они были недовольны тем, что столкновение с ямайским спортсменом Омаром Маклеодом по вине последнего привело к падению и повлияло на результат соревнования.

Первую жалобу отклонили. Тогда Испания направила повторную и сумела доказать, что падение – это не единственный эпизод, когда ямаец мешал Ортеге.

В результате Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) признала правоту испанцев, присудив Ортеге бронзовую медаль. Француз Паскаль Мартино-Лагард, который прибежал третьим, сохранил свою бронзу. Таким образом, третью ступень пьедестала заняли сразу два легкоатлета.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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