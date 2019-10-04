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Полоса смога зависла над центром Барнаула. Люди жалуются на запах гари

, ИА "Амител"
Жители города массово начали топить печи в домах, заработали и котельные

Черная полоса в небе в Барнауле / Фото: vk.com/barneos22 / Сергей Косолапов, Сергей Молчанов

Жители Барнаула в четверг вечером, 3 октября, ощутили в городе запах гари, а утром, когда стало светло, увидели черную полосу смога, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

По словам горожан, черную полосу хорошо видно с улиц Балтийской – Ускова (фото 1 и 2) и с нагорной части Барнаула (фото 3, 4 и 5). Висит она над центром города.

"Вчера вечером еще этот дым был, прям гарью несло", – пишут местные жители.

Попытались объяснить и происхождение черной полосы в небе. "Спасибо властям за то, что люди в центре города топятся углем. Вот итог", – уверены некоторые в комментариях к фотографиям. "Смог и пахнет гарью – значит дома будет тепло у кого-то", – пишут барнаульцы в поддержку этой теории.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

4.10.2019 10:01
Кочегар

Это просто Бузова, вчера зажгла на концерте в СК "Темп". Как итог наутро запах гари и смог!

4.10.2019 10:14
гость

Опять леса горят?

4.10.2019 10:18
- гость -

с котельной на Канатном этот смог
и не надо на частый сектор валить, там дым от печек на такую высоту подняться не могет...

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