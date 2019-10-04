Грета Тунберг поменяла профиль в Twitter после выступления Путина

После того как президент России Владимир Путин назвал 16-летнюю активистку из Швеции Грету Тунберг "доброй и искренней девочкой", она поменяла свой профиль в Twitter.
Путин, отвечая на вопрос журналиста, назвал Грету "доброй и искренней девочкой", но осудил стремление третьих лиц использовать детей в своих целях.
После этого описание профиля шведского подростка поменялось на "A kind but poorly informed teenager" (добрая, но плохо информированная девочка).
Ранее Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявила, что мировое сообщество пренебрегает проблемой климатических и экологических угроз.
Она рассказала о том, что политики украли ее детство и ее мечты. Грета отметила, что должна быть в школе, а не выступать в этом зале, но политики обращаются к молодежи за надеждой. Она обвинила мировых лидеров во лжи и непонимании экологических проблем.
Грета заявила о том, что молодежь будет следить за действиями политиков и не станет терпеть лжи.
Выступление активистки вызвало волну обсуждений в интернете. Свое мнение высказали многие медийные личности и политики. Некоторые из них поддерживают девушку, а остальные считают ее продуктом пиара.
Грета Тунберг номинирована на получение Нобелевской премии мира. Журнал Time включил ее в список самых влиятельных людей. В случае победы она станет самым молодым ее обладателем в истории.
Свой первый пикет она провела в 15 лет у здания парламента в Швеции. Затем она отказалась ходить в школу по пятницам, чтобы проводить акции для привлечения внимания к экологическим проблемам.
Комментарии
Почему она в 16 выглядит на 10? Плохая экологическая обстановка?
4.10.2019 10:57
- гость -
Почему она в 16 выглядит на 10? Плохая экологическая обстановка?
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А надо в 16 выглядеть на 30?\
4.10.2019 10:57
- гость -
Ну потому что вы привыкли, что у нас в 16 с учётом макияжа выглядят на 26.
ну в 18, через два года, будет выглядеть на 12 получается.
обычно девки в 16 ничем не отличаются от 18-20 летних даже без макияжа. а с макияжем некоторым и 30 дашь )))
Володька на хайпе прокатился, ну а что если рейтинг реальным ростом экономики не поднять надо выворачиваться