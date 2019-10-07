Пока город на троечку. Для Барнаула ищут новый бренд, чтобы остановить миграцию

В Барнауле растет количество желающих покинуть его. Многих здесь держит только привычка. Эксперты видят причину в том, что краевая столица превратилась в заурядный город, который не дает возможности жить комфортно, развиваться и зарабатывать. Да, текущие задачи решаются, говорят специалисты. Но планы на перспективу остаются под вопросом.

Как исправить ситуацию, думали эксперты на форсайт-сессии "Барнаул – образ будущего", которую в начале октября организовало Агентство регионального развития. Собравшиеся предложили несколько концепций, образ которых проработал для читателей amic.ru дизайнер Алексей Беленев.

Не ясно, ради чего

"Если не найти идею для будущего города и не выработать механизм ее воплощения, то он будет пребывать в перманентном состоянии догоняющего", – так пояснила идею форсайт-сессии ее модератор Инга Ретивых, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления РАНХиГС. Перед стартом обсуждений она рассказала о том, что думают о малой родине горожане.

По данным исследований, которые Ретивых проводит с 2008 года, жители города не понимают, зачем жить в Барнауле. Так, в 2008 году 37% опрошенных не исключали переезд в другой город и 18% решительно были настроены сменить прописку. Среди молодежи миграционные настроения были выше – 59% респондентов заявили о возможности смены места жительства и только четверть выразили желание остаться в городе. Через 10 лет, в 2018-м, 46% из опрошенной молодежи собирались покинуть Барнаул и еще 38% не исключали этого. Наиболее популярные места назначения – Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край.

"Образ и имидж город нейтрально позитивный, — говорит Инга Ретивых. – Это сохраняется на протяжении долгого времени. Многие оценивают города на троечку и тренд не меняется на протяжении 10 лет. Да, Барнаул воспринимается как красивый и гостеприимный, уютный и комфортный. В нем созданы хорошие условия для получения образования и повышения квалификации. Но при этом он для барнаульцев бедный, теряющий свою уникальность, становящийся более заурядным. А еще имеющий перспективы для развития, но не определившийся с ними".

Эксперт приводит яркие цитаты опрошенных. "Не ясно, ради чего мы собрались в Барнауле". "Нет идеи на постоянную жизнь". "Не факт, что я буду жить здесь постоянно".

Почему уезжают и почему остаются?

Инга Ретивых построила свое исследование на опросе экспертов и других методиках, позволяющих мониторить состояние города и сравнивать полученные результаты. Один из опросов* выявил причины, по которым барнаульцы хотят покинуть свой город. Это:

Лучшие возможности организации досуга 14,6%

Ожидание более высокой оплаты труда 28,8

Лучшие возможности трудоустройства 16,8%

Лучшие возможности профессиональной реализации 26,3%

Другое 10,5%

Но есть и те, кто в Барнауле остается. Инга Ретивых, опираясь на свои исследования, объяснила, что их держит:

Привычка 17,6%

Все устраивает 13,4%

Семья 44,4%

Хорошая работа 8,3%

Комфортная среда 7,3%

Другое 9%

Как исправить ситуацию?

“Особенность Алтайского края — низкая производительность труда. Отсюда низкие зарплаты и неудовлетворительный уровень жизни. По законам Карла Маркса так будет всегда. Мы занимаем 10-е место из 10 регионов Сибири по производительности труда”, — объяснил кандидат экономических наук, доцент АлтГУ Валерий Мищенко, также настроенный найти новый импульс для развития Баранула.

Владислав Вакаев, руководитель агентства регионального развития и историк по образованию, напомнил, что Барнаул пережил три всплеска развития. В царскую Россию (расцвет сереброплавильного дела) и советский период (аккумуляция промышленности) государству что-то было нужно от города и оно инвестировало в него. Еще один всплеск пришелся на подъем купечества.

“Сейчас центр не будет вкладывать ресурсы в Барнаул. Нам надо самим понять, как город может развиваться. Для этого нужен бренд и, отталкиваясь от него, (нужно) понять направления работы”, — подчеркнул Вакаев.

Эксперты форсайт-сессии согласились: Барнаул не должен становиться городом-миллионником, чтобы высасывать ресурсы из других регионов и бюджета страны. У него есть свои особенности, которые следует учитывать.

“На фестивале “Фабриказавод”, который прошел накануне, эксперты отметили: Барнаул — город-урбанизатор. Мы притягиваем население из сел, превращая его в горожан. Это, с одной стороны, позволяет поддерживать численность людей, но с другой формирует сельскую ментальность. Этим мы в корне отличаемся от промышленного Новосибирска”, — продолжил Вакаев.

Каким может быть бренд Барнаула

Участники форсайт-сессии предложили четыре варианта бренда столицы Алтайского края. И все их объединяет осознание города как места с историей, которую можно использовать для развития туризма. По мнению эколога Алексея Эбеля, потенциал кроется еще и в экологичности краевой столицы — самого теплого города Сибири, в котором есть ленточный бор, а также развито производство продуктов высокого качества.

Однако есть понимание: современным жителям критично не хватает мест для общения, развития, занятия спортом. У города масса коммунальных проблем, которые следует решать. Кроме того, на его экономике и социальном положении отражаются глобальные факторы. Например, климатические изменения, глобализация бизнеса и урбанизация, инновационные прорывы и многое другое. Все это предстояло учесть авторам концепций.

Бренд 1: “Серебряный город”

Строится вокруг Сереброплавильного завода, территория которого становится местом притяжения прогрессивной молодежи и активных граждан. Исторический памятник включается в туристическую составляющую города за счет строительства экспо-центра и налаживая транспортных связей с другими территориями Барнаула, городами Сибири и другими местами притяжений.

В основу бренда может лечь идея долголетия, что даст толчок развитию медицины, экологичного электротранспорта, социального и ремесленного бизнеса.

Концепцию представили Максим Герасимюк, руководитель объединенной редакции ИД "Алтапресс", архитектор Александр Деринг.

Бренд 2: “Барнаул — мастер-град”

Главный посыл: приезжай, старайся и зарабатывай. Название подчеркивает потенциал города: он удобный и современный центр притяжения для людей, технологий, инвестиций. Но он не мегаполис и это его ценность.

Такому Барнаулу нужна концепция объемно-пространственного развития. Здесь должно быть удобно жить. Локомотивом развития может стать туризм, поэтому важно сохранять гостеприимство, образ зеленого города, развивать медицину, производство эко-продуктов.

Концепцию представили экономист Артем Поломошнов и предприниматель Александр Алексенцев ("Сибирь инновационная).

Бренд 3: “Глобальная деревня” или “Центральная усадьба”

Авторы концепции бренда считают, что люди — это нефть XXI века. Это ресурс, который становится катализатором развития экономики. Источником вдохновения становится культура. Ключевые факторы развития — аграрные богатства и расположение на пересечении турпотоков.

Еще важный ресурс города — земля. Продукты — это ресурс. Брендируя и широко представляя его на полках сетей, организуя гастрофесты, можно развивать пищевые производства. Еще одна возможность — воспользовавшись тем, что Алтайский край богат лесами, можно создать промышленности по созданию упаковки.

Город — это место, где у нас живут люди, отдыхают и учатся, но место приложения сил будет где-то рядом. Например, в поле или лесу.

В процессе работы концепция получила еще одно название — "Город — сад".

Концепцию представила урбанист Нонна Березикова и архитектор-дизайнер Ирина Бондаренко.

Бренд 4: “Душа Сибири”

Новосибирск — деловой и жесткий центр Сибири. Нам нужно другое — теплота и общение, поэтому предлагается бренд “Душа Сибири”. Он подчеркивает направление на развитие на здорового образа жизни, экологичность, культуру, сохранение уникальности города.

Барнаул — это город, в котором хочется остаться. Здесь комфортно, интересно и можно себя реализовать. Идея отражает расположение города в центре Сибири, способного аккумулировать интересы многих народов, а также турпотоки. “Хочешь узнать Сибирь, приезжай в Барнаул”. Концепция привязывается к уже раскрученным брендам, хотя туризм — это не супердрайвер экономики.

Концепцию представил Владислав Вакаев.

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Что такое форсайт-сессия?



Форсайт-сессия объединяет специалистов из разных областей, заинтересованных в решении поставленной задачи. Они формулируют образ желаемого будущего и решают, как к нему можно прийти.

В форсайт-сессии "Барнаул — образ будущего" участвовало около 40 экспертов. Свои идеи представляли архитекторы, экономисты, урбанисты, журналисты, психологи, предприниматели, экологи, ученые, студенты. Их разделили на четыре рабочие группы, которым поставили сначала задачу выявить глобальные и местные факторы, влияющие на город. Затем сформулировать цели и описать бренд и концепцию будущего Барнаула.

На следующем этапе организаторы сессии планируют получить отклик от горожан относительно представленных брендов и концепций. А также услышать новые идеи.

* выборка 500 человек в 5-ти социальных группах, выделенных по экономическому критерию с дополнительным квотированием по полу и возрасту