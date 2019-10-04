Реактор самого мощного в мире атомного ледокола запустили в России

Реактор атомного ледокола "Арктика" начал работать на минимальном уровне мощности, сообщает РИА "Новости".
Управляемая цепная ядерная реакция на самом мощном в мире ледоколе началась. Она проходит под контролем специалистов.
Затем реактор выведут на более высокую мощность и испытают его возможности в деле во время пробных плаваний.
Ледокол "Арктика" построили по заказу "Росатома" на Балтийском заводе в Петербурге. В движение его будет приводить реакторная установка РИТМ-200 из двух ядерных реакторов суммарной тепловой мощностью 350 мегаватт. В эксплуатацию судно планируют сдать в 2020 году.
Комментарии
В путинской России наладили выпуск двухъядерных реакторов.
А у российского процессора Байкал 8/16 ядер.
"Арктика" - ледокол красавец! Семь футов под киль красавцу! Достойное судно для Севморпути! Жалко конечно советскую "Арктику" которую вот-вот разделают на иголки , но у нее достойный переемник! Вот именно такими делами и надо прославлять нашу страну, а не глупыми олимпиадами и чемпионатами!