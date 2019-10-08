Проктология: где жителям края помогут в решении проблем, о которых стыдно говорить

Эта тема – не для непринужденных бесед: говорить о проктологических проблемах в нашем обществе по-прежнему стыдятся и не спешат идти к врачу. Есть немало примеров, когда люди, пытаясь справиться с геморроем самостоятельно, годами испытывали боль и дискомфорт, усугубляя тем самым болезнь. По статистике этот недуг касается более 50% россиян, но идут к специалистам они лишь тогда, когда болезнь становится, как говорится, "ни лечь, ни встать". А ведь решить эту проблему часто можно всего за один день и совершенно безболезненно.

Не случайно в барнаульскую клинику "Медлайн" едут пациенты со всего Алтая: здесь врачи-колопроктологи успешно лечат страдающих от деликатных проблем, а самое главное – используют только инновационные малоинвазивные технологии, позволяющие пройти лечение быстро, комфортно, без операции, без боли и стеснения.

В центре используются передовые методики, одна из которых – латексное легирование, позволяющая избежать хирургической операции в 80% случаев. Эта популярная европейская методика не требует долгой подготовки, а восстановление после манипуляции проходит быстро.

Также "Медлайн" известен тем, что это практически единственный медицинский центр на Алтае, который проводит операции по удалению геморроя методом HAL-RAR. Данный метод является одним из самых действенных в решении проблем геморроя II и III степени. Операция длится около часа, пациент не чувствует боли, а после ее проведения может вернуться к обычной жизни уже на следующий день.

Нельзя не отметить высокую квалификацию специалистов, работающих в центре проктологии и урологии "Медлайн": это не только профессионалы, но и тактичные, деликатные люди. Пациент может выбрать своего врача-проктолога, которому доверится и без стеснения расскажет о своей болезни.

Среди них – врачи-хирурги, колопроктологи Цыганова Виктория Александровна, Лавриненко Иван Владимирович, Губаренко Иван Юрьевич. Все они имеют высшее профильное образование, стаж работы более 10 лет, а также регулярно проходят курсы повышения квалификации, участвуют в практических семинарах и международных конференциях. Кроме того, в "Медлайне" ведет прием Галятин Денис Олегович. Этот врач зарекомендовал себя в качестве первоклассного специалиста, когда работал в Новокузнецке, а теперь переехал в Барнаул и готов помочь жителям города и края вернуть здоровье и качество жизни. Денис Галятин проходит постоянное повышение квалификации и обладает свидетельствами и сертификатами международной школы колоректальной хирургии.

Особенно лояльное отношение в клинике "Медлайн" к пациентам преклонного возраста. Так, до конца октября 2019 года, в честь Дня пожилого человека, здесь действует скидка 50% для всех пенсионеров на первичный прием проктолога: посещение врача обойдется всего в 340 рублей.

Прием проктолога – не просто беседа с врачом: это настоящее обследование, которое длится не менее 40 минут. В него входят пальцевое обследование прямой кишки, аноскопия и по показаниям – ректороманоскопия (метод инструментальной диагностики, позволяющий произвести визуальный осмотр слизистой оболочки прямой кишки). Эта процедура помогает выявить инфекционные и опухолевые процессы, рубцовые изменения, состояние внутренних геморроидальных узлов, а также сделать своевременную биопсию новообразований на прямой кишке при их наличии.

"Медлайн" всегда готов помочь людям, у которых возникли проблемы со здоровьем, вернуться к нормальной жизни без боли и дискомфорта. Забудьте о стеснении и не затягивайте поход за здоровьем!

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