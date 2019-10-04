На планшеты для переписи населения потратят 11,5 млрд рублей

"Ростелеком" объявил конкурс на закупку планшетов для переписи населения, которое состоится в 2020 году. Максимальная цена контракта составляет 11,52 млрд рублей.

Согласно условиям конкурса, компании необходимо закупить около 360 тыс. планшетов. Поставку должны осуществить до 1 июля 2020 года.

По данным технического задания, на первом этапе исполнитель должен поставить 10 планшетов заказчику до 1 мая 2020 года, судя по всему для проверки. А на втором этапе – все оставшееся количество.

На сами планшеты планируют потратить 8,6 млрд рублей, остальные деньги пойдут на покупку лицензии на российскую операционную систему. На устройствах также должны установить программы для сбора сведений о населении.

Ранее в Росстате говорили о 6,7 млрд рублей, которых должно хватить на планшеты. Всего на перепись планируют потратить 33 млрд рублей.

Как передает ТАСС, "Ростелеком" выступает партнером Росстата по переписи населения. Все планшеты должны быть оснащены отечественной операционной системой "Аврора".