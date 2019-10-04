При аварийной посадке в аэропорту Львова разбился Ан-12, погибли пять человек

При аварийной посадке грузового Ан-12 возле Львова погибли пять человек, сообщил в своем Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Самолет пропал с радаров в 7:10 утра, через 19 минут один из членов экипажа доложил об аварийной посадке. В 7:46 воздушное судно обнаружили в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы.

Предположительно, у самолета могло закончиться горючее. Он должен был дозаправиться во Львове.

На борту Ан-12, летевшего из города Виго (Испания), было семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз.

По первоначальным данным, которые сообщали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, при аварии погибли три человека, пятерых забрали медики. Позже сообщили о четырех погибших. По последним данным – погибли пятеро.