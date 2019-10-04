"Может, святой". На месте бывшей алтайской церкви раскопали останки

В Смоленском районе во время прокладки водопровода обнаружили человеческие останки и разрушившиеся гробы, сообщают "Вести Алтай". Количество черепов говорит о том, что похоронены были два человека.

В селе Смоленском на месте проведения земельных работ раньше стояла церковь 1898 года постройки. Местные жители не исключают, что там похоронен кто-то из служителей церкви. В пользу этой версии говорит и ткань, похожая на рясу, частички которой сохранились на одном из покойников.

Настоятель сельского храма Казанской иконы Божией Матери Алексий Штык даже предположил, что останки могут принадлежать кому-то из святых.

"Может, святой. Может, нам Господь его откроет. Все равно рано или поздно мы, конечно, об этом узнаем", – рассуждал Штык.

Личности погребенных людей и предполагаемую причину их смерти предстоит установить следователям. Они забрали останки на экспертизу.