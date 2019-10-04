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Мушкетер Саймон стал очередным финалистом интернет-конкурса "Главная кошка Барнаула"

, ИА "Амител"
Пушистого победителя этой недели отличают степенность и благородство

В пятницу, 4 октября 2019 года, в эфире программы "Удачный час" на Радио Дача Барнаул (107.4 FM) подведены промежуточные итоги интернет-конкурса "Главная кошка Барнаула". 

Финалистом по итогам голосования на этой неделе стал обворожительный кот Саймон в костюме мушкетера. За него отдали 682 голоса.

"Когда мы решили завести котенка, то пересмотрели много объявлений. И вот остановились на одном, определились, кого будем брать и поехали. Но когда мы пришли, к нам сразу же подбежал другой котенок – не тот, которого мы выбрали изначально, – и сел рядом. Так у нас появился Саймон, – рассказывает хозяин кота Станислав. – Взяв месячного котенка, мы и представить не могли, какое чудо из него вырастет. Сначала он ничем не отличался от маленьких собратьев: спина дугой, прыгает. Но через пару лет проявились его особые черты: степенность, вальяжность, этакое благородство. Хотя и не прочь поиграть с людьми, но будет лапами отталкивать, если уже совсем надоели. Любит обращать на себя внимание. Утром он подходит, чтобы погладили его мягкое персиковое пузо, вечером встречает и будет тереться о ноги до тех пор, пока его не поднимешь, чтобы он потянулся. На звуки "кис-кис" не реагирует, лучше звать его по имени. Всем, кто разглядел оригинальность кота и проголосовал за него, большое спасибо!".  

Голосование продолжается. Уже 11 октября в эфире Радио Дача Барнаул (107.4 FM) в программе "Удачный час" с 12:00 до 13:00 определится четвертый финалист конкурса, который наберет максимальное количество голосов.

Напомним, что за период проведения конкурса в финал пройдут семь участников, а 8 ноября 2019 года определится только один победитель, который и получит гордое звание "Главная кошка Барнаула" и годовой запас корма (30 кг) от партнера проекта бренда "Вискас". Еще три номинации найдут своих хозяев: "Победа в народном голосовании", "Самая смешная кошка" и "Самая грациозная кошка".

Если вы еще не приняли участие в конкурсе, тогда скорее фотографируйте своего питомца во всей красе и публикуйте лучший снимок на сайте кошкабарнаула.рф.

Обладателя звания "Главная кошка Барнаула" выберут в эфире Радио Дача Барнаул 8 ноября 2019 года.

Фотографии принимаются до 28 октября.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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