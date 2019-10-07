О логистике просто: Алтайский Фонд МСП приглашает на бесплатный семинар

Школа экспорта Российского экспортного центра 9 октября 2019 года проведет на базе Алтайского Фонда МСП образовательный семинар на тему "Логистика для экспортеров".
На мероприятии раскроют:
– семь критериев работы по организации эффективной логистики;
– обзор российского рынка логистических услуг;
– образец заполнения накладной CMR, коносамента, авианакладной и документов, регулирующих перевозки отдельными видами транспорта;
– рекомендации по выбору логистического оператора и страховой компании;
– подборку электронных баз данных и интернет-площадок, актуальных для экспортного логистического проекта.
Как зарегистрироваться для участия в семинаре, можно узнать на сайте мойбизнес22.рф.
Для субъектов малого и среднего предпринимательства образовательная программа бесплатна.
Место: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19.
Время: с 09:00 до 18:00.
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Телефон: 8 800 222 8322
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