Крупные теракты предотвратили в четырех городах России

С начала 2019 года российские спецслужбы предотвратили теракты в четырех городах, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, террористы планировали массовое убийство жителей Владимира, Воронежа, Тамбова и Тулы.
Патрушев уточнил, что в текущем году установлено 152 человека, причастных к террористической деятельности.
Он напомнил о том, что по сей день в РФ 11% мест массового пребывания людей не проходили обследование на защищенность от угрозы терроризма, а 22% – не получили паспорта безопасности.
Комментарии
Патрушев и теракты? Не! не слышал
Это Рушайло проводил учения, а Патрушев всё предотвратил...
Нет оснований не верить людям в погонах и криворучкам .
Показуха. Если реально предотвратят, молчать будут с секретностью 100 лет.
Приятно видеть компетентное мнение экспертного сообщества комментаторов Амика )))
в Зимней Вишне я как помню как раз была реализована их мероприятия. двери запасные закрыли. Уж слишком дорого нам обходятся патрушевы
А вообще с их секретностью можно любые цифры называть. А зная как работали с Голуновым понятно как они работают.
Fkt, а ты тварь, скорее всего свидо митая, только они оправдывают реальных преступников и убийц, защищают жадюг-бизнесменов.