Песков прокомментировал падение доходов среднего класса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), согласно которому доходы среднего класса в России уменьшаются с 2014 года, сообщает Regnum.

"Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям", — подчеркнул Песков, уточнив, что представленные сведения будут учтены при работе правительства.

Особенно он выделил информацию о падении доходов после рождения ребенка, назвав ее "простой арифметикой" и в то же время сигналом о существовании проблемы.

Ранее стало известно, что доля доходов среднего класса от общего заработка россиян сократилась с 18,8% в 1990 году до 15,1% в 2018 году.

Эксперты ВШЭ подсчитали, что у 50,6% представителей среднего класса в России средние реальные доходы падают пятый год подряд.

Незадолго до этого аналитики "Левада-Центра" выяснили, что семья живет в бедности, если средний доход одного члена не превышает 12,5 тыс. рублей.

Таким образом, субъективная граница бедности, по мнению опрошенных, на 11,6% выше установленного властями прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. рублей.

Россияне уверены, что для поддержания нормального уровня жизни семье нужно примерно 38,1 тыс. рублей на человека. Однако такой расклад получается только у 7% опрошенных.