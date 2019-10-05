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Российские космонавты объяснили, почему на орбите редко снятся сны

, ИА "Амител"
Свои ощущения от сна в невесомости космонавт сравнил с постоянным падением в колодец
Космонавты весь день крутятся во всех смыслах / Фото: luky.no-ip.info

Космонавты весь день крутятся во всех смыслах / Фото: luky.no-ip.info

Космонавты Олег Скрипочка и Александр Скворцов рассказали, что работа на Международной космической станции (МКС) настолько выматывает, что сны становятся очень редкими, сообщает РИА "Новости".

"Тут весь день крутишься во всех смыслах, поэтому только добраться до своей каюты", – сказал Скрипочка во время прямой связи на презентации проекта по отбору в отряд космонавтов.

Скворцов рассказал, что не помнит, какие видел сны во время своего первого полета. Сейчас, когда он уже третий раз на МКС, сны снятся иногда. Космонавт это также связывает с большой усталостью.

Впрочем спать в невесомости, как он отметил, очень удобно, поскольку не надо переворачиваться с боку на бок.

"Все время находишься в легком подвешенном состоянии. У меня ощущение от сна – это проваливаешься в колодец, а утром просыпаешься чаще всего под будильник", – поделился впечатлениями Скворцов.

Сейчас в экипаж МКС помимо двух россиян входят три американца – Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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