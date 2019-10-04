Алтайского аиста застрелили в Южной Азии

Известный барнаульский орнитолог и фотограф Алексей Эбель в своем аккаунте в Facebook сообщил о гибели аиста из Алтайского края.

По его словам, птицу застрелили на территории Южной Азии – предположительно, в Индии или Пакистане.

Детеныш аиста появился на свет в селе Зудилово. Для опознания на лапу ему одели специальный браслет.

Именно по нему на фотографии зарубежного охотника и опознали птицу. Первый в жизни перелет в южные страны закончился для него трагично.

И не только для него, уточняет орнитолог. На фото видно, что жертвами охотника стали две птицы.

Черные аисты занесены в Красную книгу России. Их гнездо обнаружили на территории Повалихинского участка Озерского лесничества рядом с селом Зудилово. В гнезде оказались три птенца редкой птицы. Теперь в живых из них осталось только два. В лучшем случае.

Черный аист — птица из семейства Аистовых. Занесен в Красную книгу России, Белоруссии, Болгарии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Казахстана, Красную книгу Волгоградской области, Красную книгу Мордовии, Красную книгу Саратовской области, Красную книгу Ивановской области. Образ жизни чёрного аиста изучен слабо. Эта скрытная птица предпочитает селиться в глухих, старых лесах на равнинах и предгорьях возле водоёмов — лесных озёр, рек, болот.