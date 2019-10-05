Матвиенко выступила против разделения сирот на категории

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала неправильными планы правительства делить сирот на категории, чтобы позже решать, кому необходимо предоставлять жилье от государства, пишет "Парламентская газета".

Первый вице-премьер Антон Силуанов отметил, что обеспечение сирот жильем "сложнейший вопрос, на реализацию которого требуются сотни миллиардов рублей". По его словам, сейчас необходимо определить категории нуждающихся. Такое мнение он высказал в ходе слушаний по проекту бюджета на 2020 год и плановый период на 2021-2022 годы.

В ответ Матвиенко напомнила Силуанову, что обеспечение сирот жильем – это ответственность государства.

"Это не может обсуждаться, и делить сирот на первоочередных или остальных – это неправильно", – указала она.

После Матвиенко дала поручение сенаторам подготовить в течение двух месяцев предложения по обеспечению сирот жильем.

"Нам нужна система мер. В частности, стоит дать право регионам сдавать квартиры в социальный найм", – поставила задачу Матвиенко.

Она подчеркнула, что недопустимо, "чтобы сироты бомжевали, пока вопрос с жильем будет решаться".