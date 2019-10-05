Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру

Президент России Владимир Путин посоветовал российским женщинам совмещать карьеру и семью, поскольку необходимо и то, и другое, сообщает РИА "Новости".

Путин в пятницу, 4 октября, провел заседание наблюдательного совета некоммерческой организации "Россия – страна возможностей", на котором обсуждалось участие в жизни страны женщин, которые совмещают материнство и собственное дело.

"Что важнее: семья или карьера? Это все равно что спросить: что важнее – сердце или голова? Нельзя жить ни без сердца, ни без головы", – прокомментировал ситуацию президент.

По его словам, сейчас возраст невест в России подрос до 31 года и это говорит об изменении приоритетов у женщин в сторону карьеры.

Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что женщины должны рожать ради России.

"Конечно, рожайте! Нам очень нужны ваши детки. Мне очень хочется пожелать, чтобы все-таки вы это делали, чтобы мы к этому стремились и страна наша прирастала", – сказала Голикова.