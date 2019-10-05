Первые выходные октября будут на Алтае жаркими: до +21 градуса

В ближайшие дни в Алтайском крае прогнозируется достаточно теплая для середины осени погода, прогнозирует региональный Гидрометцентр.

В субботу, 5 октября, будет солнечно при порывах ветра до 12 м/с. В светлое время суток температура воздуха может колебаться от +14°C до +19°C, в темное – от 0°C до +5°C (в предгорьях заморозки до -5°C).

В Барнауле: днем – от +15°C до +17°C, ночью – от +2°C до +4°C. Прогнозируется ясное небо. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

В воскресенье, 6 октября, в Алтайском крае еще сильнее потеплеет. Над большей частью территории сохранится ясное небо.

В светлое время суток столбик термометра покажет от +16°C до +21°C, в темное – от 0°C до +5°C. Скорость ветра временами будет достигать 12 м/с.

В Барнауле днем температура составит от +17°C до +19°C, ночью – от +3°C до +5°C. Без осадков.