Инвестор заинтересовался Иткульским спиртзаводом

Иткульским спиртзаводом заинтересовался новый инвестор, заявил начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

"Продолжаются переговоры с потенциальным инвестором, – приводит его слова портал "Политсибру". – Надеюсь, до конца года вопрос будет разрешен".

Большаков не стал раскрывать сведения о возможном новом владельце завода, ограничившись информацией о том, что он не из Алтайского края.

В июне СМИ сообщали, что группа компаний Marussia Beverages рассматривает возможность приобретения Иткульского спиртзавода, который на протяжении десяти лет производил для Marussia Beverages водку Mamont.

Marussia Beverages (штаб-квартира в Нидерландах) имеет офисы в Москве, Париже, Лондоне, Киеве, Тбилиси, Амстердаме и Нью-Йорке, принадлежит Haydn Holding AB (Швеция). ООО "Маруся бевереджис рус" – дистрибьютор премиального алкоголя (ТМ Mamont, Chateau Mukhrani и Tamada, Schlumberger, Mozart, Mossburn и др.). Marussia Beverages не располагает собственными производственными мощностями в России.