Сбербанк подтвердил утечку данных клиентов

Сбербанк создал штаб по расследованию утечки данных кредитных карт клиентов уральского филиала финансовой организации, сообщает газета "Ведомости".

Пока что подтверждено хищение персональных сведений о 200 владельцах кредиток. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на теневом ресурсе продают базу данных о 60 млн россиян, которые пользуются услугами банка.

Представители Сбербанка проверяют появившуюся информацию, но пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть представленные сведения.

"Банк исходит из того, что сегодня в доступе, не открытом, находится информация о 200 клиентах и речи о миллионных данных пока нет", – подчеркнул сотрудник финансовой организации.

Не исключается, что злоумышленники могли завладеть данными 200 кредитных карт, и использовать их как наживку, чтобы получить крупную сумму за полную базу, которая по факту окажется пустышкой.

В Сбербанке уточнили, что внешнего взлома не обнаружено. В связи с этим основная версия – это недобропорядочный сотрудник, решивший заработать на доступе к секретной информации.

В банке подчеркнули, что никакой угрозы для клиентов нет, поскольку в похищенных данных отсутствуют CVV коды карт, а все переводы нужно будет подтверждать одноразовым СМС. Это не позволит злоумышленникам снять денежные средства со счетов.