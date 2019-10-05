Созданный учеными экзоскелет позволил полностью парализованному человеку ходить

Эксперимент ученых позволил полностью парализованному 28-летнему французу начать ходить, сообщает "Российская газета".

Молодой человек потерял возможность двигаться в аварии, которая произошла четыре года назад. Тяжелая травма спинного мозга не позволяет ему пользоваться всеми конечностями.

Парень согласился пойти на эксперимент, который проводится группой ученых биомедицинского исследовательского центра Эдмонда Сафра (Clinatec) и университета Гренобля. На нем провели проверку работы экзоскелета, который создавался около девяти лет.

Работа экзоскелета базируется на электродах, вживленных в мозг. Именно они передают сигналы мозга устройству.

"Они схватывают сигналы, посылаемые мозгом, и преобразовывают их в моторные сигналы, которые декодируют направление движения", – сказал Алим-Луи Бенабид, руководитель исследовательской группы и почетный профессор университета Гренобля.

В мозг пациента были установлены 64 электрода. Благодаря им он смог самостоятельно пройти около 145 метров и подвигать руками.

Сейчас француз продолжает работу с учеными. Он постоянно тренируется и раз в неделю работает с экзоскелетом.