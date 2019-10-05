Владимир Путин отметит день рождения с семьей, друзьями и итальянским премьером

Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин отметит свое 66-летие в кругу друзей и родственников, сообщает "Газета.ру".

7 октября Путин празднует 66-й день рождения. Кто именно приглашен на празднование, не сообщается.

Однако точно известно, что посетит мероприятие премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

"Лечу на самолете на день рождения к моему другу Владимиру Путину. Я воспользуюсь возможностью, чтобы обсудить все самые важные международные проблемы", – написал итальянский премьер в своих социальных сетях.

В прошлом году отметить юбилей у Путина не получилось. В этот день ему пришлось проводить серьезные телефонные переговоры и совещание с членами Совета безопасности.