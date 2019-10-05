Владимир Путин отметит день рождения с семьей, друзьями и итальянским премьером

Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин отметит свое 66-летие в кругу друзей и родственников, сообщает "Газета.ру".
7 октября Путин празднует 66-й день рождения. Кто именно приглашен на празднование, не сообщается.
Однако точно известно, что посетит мероприятие премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
"Лечу на самолете на день рождения к моему другу Владимиру Путину. Я воспользуюсь возможностью, чтобы обсудить все самые важные международные проблемы", – написал итальянский премьер в своих социальных сетях.
В прошлом году отметить юбилей у Путина не получилось. В этот день ему пришлось проводить серьезные телефонные переговоры и совещание с членами Совета безопасности.
Комментарии
Я чувствую себя чужим на этом "празднике жизни"
Главное раком не нагибаться, а то Берлускони любитель сзади пристроится, даже видео такое есть в интернете.
Интересно взглянуть на "семью" Путина?
На дне рождении решил поговорить по работе? Неправильно это.
Какая семья???
Он же брошенка
Видимо имеется ввиду семейка ЕБН, он же ихний ставленыш. То-то рада, то-то рада, вся алкашкина семья...
Еще собчачку надо бы пригласить, началькину дочурку, она и сплясать может.
Пир во время чумы
Хочется в этот праздничный день от всей души отхэппибёздить нашего всенародненько избранного гаранта всего на свете.