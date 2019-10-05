Девушка, которой муж отрубил кисти рук, опровергла слухи о новом замужестве

Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, опровергла слухи о новом замужестве, которые появились в СМИ.

Информацию о скорой свадьбе девушки стали распространять после ее интервью.

Маргарита выпустила книгу "Счастлива без рук", в которой описала произошедшую с ней трагедию и жизнь после нее. В одной из глав книги упоминается некий Мистер Икс, за которого, как предположили СМИ, девушка и собралась замуж.

"Будет свадьба. Но не в этом году", – цитата Грачевой, которую публикуют на новостных порталах.

При этом сама девушка эту информацию опровергает. В своих социальных сетях она написала о том, что замуж пока не собирается.

"Книга – да. Но замуж я пока не собираюсь", – пишет Маргарита в своем Instagram.