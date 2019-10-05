Арнольд Шварценеггер назвал русских девушек самыми красивыми в мире

Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что русские девушки – самые красивые в мире, сообщают "Известия".

"Это выражение справедливо и не случайно", – ответил он на вопрос журналиста, который спросил, считает ли Шварценеггер русских женщин самыми красивыми в мире.

Экс-губернатор Калифорнии считает, что красота является не единственным важным качеством россиянок. Он отметил, что все они очень умные, талантливые и одаренные. Без этих эпитетов, говорит он, описание было бы однобоким и несправедливым.

Арнольд Шварценеггер выступает в качестве хедлайнера на Sinergy Global Forum, проходящем в Санкт-Петербурге. Он уже выступил со своей лекцией о секретах успешности, где посоветовал отводить на сон не больше шести часов, по часу в день изучать что-то интересное и не бояться неудач.