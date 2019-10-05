Американская экоактивистка нашла способ спасти планету. Нужно есть детей

Американская экоактивистка заявила, что для спасения планеты нужно не только разбомбить Россию, но и есть детей, сообщают "Известия".

По ее словам, конец света может наступить всего через пару месяцев. Виноваты в этом проблемы с климатом. Девушка призвала к принятию срочных решений, необходимых для спасения планеты.

"Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей... Это большая проблема. Нам нужно есть детей!" – сказала она.

Участники встречи выслушали ее заявление серьезно, но когда дама перешла на крик, ее микрофон отключили. Позднее в Демократической партии США рассказали, что активистка может страдать психическим расстройством.