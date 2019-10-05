Американская экоактивистка нашла способ спасти планету. Нужно есть детей

Американская экоактивистка заявила, что для спасения планеты нужно не только разбомбить Россию, но и есть детей, сообщают "Известия".
По ее словам, конец света может наступить всего через пару месяцев. Виноваты в этом проблемы с климатом. Девушка призвала к принятию срочных решений, необходимых для спасения планеты.
"Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей... Это большая проблема. Нам нужно есть детей!" – сказала она.
Участники встречи выслушали ее заявление серьезно, но когда дама перешла на крик, ее микрофон отключили. Позднее в Демократической партии США рассказали, что активистка может страдать психическим расстройством.
Комментарии
Гретытунберг множатся. А несколько веков тому назад они ведьмами были или нечистого изгоняли.
Известный анекдот. Зоозащитники: зачем вам шубы из звериных шкур, вы что, не можете искусственные носить? Экоактивисты: как можно, они же лет 500 разлагаться будут!
Кстати, вспомнилось посещение скандинавских стран. Там уровень жизни в несколько раз выше нашего, особенно в Норвегии. Так какое детство и кто украл у этой злобной Греты? Нашим бы детям такое "воровство".
Гретотунберг головного мозга...
5.10.2019 14:23
Хороший анекдот!
Население США в два раза больше, поэтому лучше разбомбить США, чем Россию, положительный эффект для экологии будет намного выше.