Ребенок выпрыгнул из окна с зонтом, чтобы быть как герой мультика

Пятилетний мальчик выпрыгнул с зонтом из окна, вдохновившись действиями героя мультфильма, сообщают "Вести".

Инцидент произошел в поселке Жешарт Усть-Вымского района Коми. Ребенок после просмотра мультика взял зонт и прыгнул с третьего этажа.

Прохожий, который увидел прыжок, вызвал скорую. Врачи осмотрели мальчика и не нашли серьезных травм.

Отмечается, что мать ребенка находилась на работе. Дома с ним были отчим и старший брат. Мужчина вышел в магазин за продуктами, а второй ребенок не следил за братом.

Теперь родители прыгуна будут отвечать перед законом. Их обвиняют в неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.