Ребенок выпрыгнул из окна с зонтом, чтобы быть как герой мультика

Пятилетний мальчик выпрыгнул с зонтом из окна, вдохновившись действиями героя мультфильма, сообщают "Вести".
Инцидент произошел в поселке Жешарт Усть-Вымского района Коми. Ребенок после просмотра мультика взял зонт и прыгнул с третьего этажа.
Прохожий, который увидел прыжок, вызвал скорую. Врачи осмотрели мальчика и не нашли серьезных травм.
Отмечается, что мать ребенка находилась на работе. Дома с ним были отчим и старший брат. Мужчина вышел в магазин за продуктами, а второй ребенок не следил за братом.
Теперь родители прыгуна будут отвечать перед законом. Их обвиняют в неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Комментарии
Это все Аркадий Паровозов
Правокатор тот еще
Запретить мультики с зонтиками.
На крайняк, перед каждым таким мультиком пускать предостерегающую от зонтиков надпись.
Теперь родители прыгуна будут отвечать перед законом. Их обвиняют в неисполнении обязанностей
Да неужели?! А я думала, опять строители дома виноваты, ну или сам зонтик)
5.10.2019 14:08
- гость -
Или еще, как вариант, создатели мультика)