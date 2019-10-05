Двухмесячный ребенок скончался на борту самолета Грозный - Москва

Самолет, летевший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за ухудшения состояния маленькой пассажирки, сообщает ТАСС.

Девочку с мамой везли на лечение. Рядом с ними был врач.

"Самолет летел из Грозного в Москву. На борту в том числе находился ребенок, который летел в столицу для оказания высокотехнологичной помощи. Вместе с ним летел врач-реаниматолог. Ребенку стало плохо, у нее было серьезное заболевание. Ей было около двух месяцев. На борту ее пытался реанимировать сам врач, во время эвакуации малышка, к сожалению, скончалась", — сказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Следственный комитет начал проверку по данному факту.