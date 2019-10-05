Медведь убил экс-депутата в Якутии во время охоты

Экс-депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов стал жертвой нападения медведя, сообщают "РИА Новости".

Мужчина с компанией отправился на охоту в Оймяконском районе. Когда он ехал на квадроцикле в сторону села Томтор на дорогу выбежал медведь.

Охотник выстрелил в него, а затем решил подойти к подстреленному медведю. В этот момент на него напал второй зверь.

Сначала эту информацию распространили в социальных сетях, но официального подтверждения не было. Но затем ее подтвердил исполняющий обязанности главы муниципалитета Игорь Водовозов.

"Информация, распространяемая в соцсетях, к сожалению, подтвердилась. Тело Александра Крылова на вездеходах транспортируют в Томтор", — рассказал Водовозов.