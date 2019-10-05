Учитель из Якутии пообещала ученику "спустить шкуру" за потерю тетради. Видео

Видео с инцидентом распространилось в социальных сетях и вызвало бурные обсуждения.

Выяснилось, что видео было снято в одной из школ Сунтарского района. По данному факту была организована служебная проверка.

Позднее стало известно, что педагог по собственному желанию уволился из школы. Об этом сообщил министр образования и науки республики Владимир Егоров.

"Учительница английского языка, допустившая неправомерное отношение к ученику, сегодня уже уволена по собственному желанию. Тем не менее комиссия продолжает служебную проверку", — написал он.

РИА "Новости" сообщают, что конфликт был между обоими сторонами. Предполагается, что ученик мог украсть у учителя деньги, но официального подтверждения этой информации нет.