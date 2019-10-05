Учитель из Якутии пообещала ученику "спустить шкуру" за потерю тетради. Видео

Видео с инцидентом распространилось в социальных сетях и вызвало бурные обсуждения.
Выяснилось, что видео было снято в одной из школ Сунтарского района. По данному факту была организована служебная проверка.
Позднее стало известно, что педагог по собственному желанию уволился из школы. Об этом сообщил министр образования и науки республики Владимир Егоров.
"Учительница английского языка, допустившая неправомерное отношение к ученику, сегодня уже уволена по собственному желанию. Тем не менее комиссия продолжает служебную проверку", — написал он.
РИА "Новости" сообщают, что конфликт был между обоими сторонами. Предполагается, что ученик мог украсть у учителя деньги, но официального подтверждения этой информации нет.
Комментарии
Ну и в чём затык?Ты о чём забыл?Бурятский танковый корпус ждёт тебя.
Поздравили с днем учителя всех учителей))))))
5.10.2019 15:51
- гость -
Как всегда))) Без дегтя не можем.
Почему решили что это учитель?
Сейчас посадят на ее место какую-нибудь старушку, которой всё равно.