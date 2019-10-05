Главврач саратовской больницы уволен за перевозку инвалидов с овощами в машине

На важные процедуры пациентов из Дергачей до Энгельса Саратовской области возили с капустой в кабине, сообщает lenta.ru.

Видео опубликовал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

На видео видно, что пациенты с костылями и в повязках едут в машине с капустой и картонными коробками. Так их перевозили каждую неделю. В дороге они проводили по восемь часов.

Уточняется, что машина, в которой едут пациенты, предназначена для хозяйственных нужд Дергачевской центральной районной больницы.

Видеозапись стала объектом для обсуждений у россиян, после чего главврача Дергачевской больницы уволили. В областном минздраве пояснили, что сложившаяся ситуация является недопустимой и пациенты должны быть обеспечены необходимым уровнем комфорта.