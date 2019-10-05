Сбербанк назвал версии утечки клиентских данных

Действия одного из сотрудников — основная версия утечки данных пользователей Сбербанка, сообщает РБК.

Такую информацию мог получить только сотрудник, который имел доступ к операционным системам банка. В Сбербанке не исключают, что неизвестный физически разобрал компьютер и забрал жесткий диск с данными. Среди возможных вариантов: фотографирование экрана и компиляция цифр.

В организации подозревают одного из сотрудников. Начата работа по его поиску. К работе подключили правоохранительные органы и Роскомнадзор.

К проверке приступили после получения данных об утечке информации. Отмечается, что ее нет в открытом доступе, а пропавшие данные принадлежат клиентам уральского филиала банка.