Сбербанк назвал версии утечки клиентских данных

Действия одного из сотрудников — основная версия утечки данных пользователей Сбербанка, сообщает РБК.
Такую информацию мог получить только сотрудник, который имел доступ к операционным системам банка. В Сбербанке не исключают, что неизвестный физически разобрал компьютер и забрал жесткий диск с данными. Среди возможных вариантов: фотографирование экрана и компиляция цифр.
В организации подозревают одного из сотрудников. Начата работа по его поиску. К работе подключили правоохранительные органы и Роскомнадзор.
К проверке приступили после получения данных об утечке информации. Отмечается, что ее нет в открытом доступе, а пропавшие данные принадлежат клиентам уральского филиала банка.
Комментарии
Греф его фамилия?
Сбер хочет электронные паспорта изготавливать. Копии бывшие сотрудники будут продавать.