Алтайский студент выместил злобу от ссоры с друзьями на чужом автомобиле

Студент из Горно-Алтайска, повредивший припаркованный автомобиль, стал фигурантом уголовного дела и теперь ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Накануне ночью в полицию поступило сообщение о молодом человеке, который пинает автомобиль Nissan March. Владелец машины рассказал, что приехав на работу и припарковал свое авто, а ночью, когда услышал звуки сработавшей сигнализации, увидел молодого человека, который ногами наносил удары по автомобилю. После он скрылся.

В ходе осмотра машины экспертом были обнаружены повреждения двери, стекла и дефлектора. Сумма причиненного ущерба составила более 11 тыс. рублей.

После просмотра записи с камеры видеонаблюдения, установленной на расположенном неподалеку кафе, был установлен подозреваемый. Им оказался 19-летний студент одного из учебных заведений Горно-Алтайска.

В отделе полиции юноша рассказал, что с друзьями отдыхал в кафе, после чего поссорился с ними и пошел домой. Проходя мимо парковки он решил выместить свою злобу на стоявшем автомобиле. В тот момент, когда молодой человек бил ногами машину, его вспугнул собственник авто.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества". Студенту грозит до 2 лет лишения свободы.