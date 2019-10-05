Губернатор Томенко рассказал о снижении уровня дотационности Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поучаствовал в обсуждении проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сообщается на официальном сайте региона.

В слушаниях, которыми руководила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, участие приняли сенаторы и депутаты, главы российских регионов и региональных финансовых органов, а также эксперты.

Среди глав регионов первым выступил Томенко. Он сообщил об основных подходах к формированию бюджета края и обозначил приоритеты расходов.

"В целях снижения уровня дотационности Алтайский край уже реализовал ряд мероприятий, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов, повышение эффективности расходов консолидированного бюджета. С 2017 года и с учетом ожидаемых данных за 2019 год экономический эффект от реализации мероприятий программы составит около семи миллиардов рублей, плановый эффект на 2020-2024 годы ожидается еще порядка восьми миллиардов рублей", — сказал Томенко.

Он подчеркнул, что в 2019 году доходы края составят более 123 млрд рублей, и это больше, чего годом ранее. Из этой суммы 59% составят собственные доходы региона, более 40% — безвозмездные поступления из федерального бюджета.

При этом общий объем расходов составит порядка 135 млрд рублей. Таким образом, дефицит должен составить около 12 миллиардов.

Напомним, в 2018 году консолидированный бюджет (краевой плюс муниципальные) Алтая впервые за всю историю региона превысил 100 млрд рублей.

Томенко подчеркнул, что при формировании бюджета края особый акцент ставится на повышении заработных плат, реализации национальных проектов и социально-экономическом развитии региона.

Как уточняется на сайте Совфеда, Томенко в своем выступлении подчеркнул, что в федеральном бюджете важно сохранить дотации на сбалансированность как инструмент выравнивания расходов, направленных на нацпроекты и майские указы президента, в том числе и по заработной плате.