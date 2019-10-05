Власти Барнаула пообещали наверстать упущенное время при строительстве детсада

Проблемный детсад в Барнауле строят с перерывом, но быстро / Фото: barnaul.org

Первый замглавы администрации Барнаула Вячеслав Франк в субботу, 5 октября, проверил, как строятся школа и детский сад в квартале 2006а, сообщается на официальном сайте города.

Напомним, строительство детсада на 275 мест, расположенного на улице Сергея Ускова, 29, проходило с перерывом. Возведением занималось ООО СК "БраНс", но контракт с подрядчиком был расторгнут. На момент передачи объекта нулевой цикл выполнен лишь на 95%. Были проведены торги, победителем стало ООО "СЕЛФ", которое получило контракт на 131 млн рублей.

Сейчас на объекте ведутся работы по монтажу стеновых панелей первого и второго этажа и плит перекрытия. Поставка железобетонных плит проводится в ежедневном режиме, рассказал главный инженер подрядчика Александр Жокин.

"Делаем все возможное для того чтобы до наступления низких температур закрыть контур, запустить отопление и приступить к отделочным работам", – рассказал о задачах Жокин.

Начаты работы по благоустройству. До установления снежного покрова необходимо выполнить максимум работ.

Франк отметил существенные изменения на строительной площадке. "Строители делают все возможное, чтобы наверстать объемы работ. Уже на следующей неделе застройщик планирует начать возведение третьего этажа детского сада", – подчеркнул он.

Также Франк оценил ход работ на школе, которая рассчитана на 550 учащихся. Здесь работы выполнены уже на 85%. Завершается благоустройство территории, ведутся отделочные работы и монтаж необходимого оборудования. Учебное заведение должно быть введено в эксплуатацию в декабре этого года, сказал на совещании Франк.