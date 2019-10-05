Летающий автомобиль начнут собирать в Новосибирске

Проектная лаборатория по созданию летающего автомобиля будет создана на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина, сообщают "РИА Новости".

Специалистам предстоит создать демонстратор транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой, проще говоря, летающий автомобиль.

Ученые отметили, что аппарат сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 метров с высотой препятствий около 15 метров. Дальность полета составит тысячу километров при максимальной скорости в 300 км/ч. Грузоподъемность аппарата составит 500 кг.

"На ближайшие четыре года запланированы работы по определению технического облика летательного аппарата, проведению испытаний моделей в аэродинамических трубах, созданию полномасштабного демонстратора машины, а также проведению комплекса его наземных и летных испытаний", — цитируется в сообщении руководитель проекта от ФПИ Григорий Макеич.