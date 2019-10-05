"Болото" из сточных вод образовалось перед жилым домом в Змеиногорске

Жильцы дома по адресу Ленина, 57, в Змеиногорске, рассказали о скоплении сточных вод рядом со своим домом.

По их мнению, в скоплении отходов виноват предприниматель, который является арендатором помещения химчистки, парикмахерской и офиса охраны.

Из-за "водоема" они не могут пройти к автобусной остановке и открыть окна в квартирах, так как с улицы пахнет канализацией. Кроме того, в доме проживают дети и пенсионеры-инвалиды. Дети, играя во дворе, "проваливаются" в сточные воды.

Решить проблему напрямую через арендатора у жильцов не получилось, и они попросили администрацию города помочь им с решением вопроса. Открытое письмо граждан опубликовал "Змеиногорский вестник".