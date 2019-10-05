"Народные" автомобильные наклейки предложили урегулировать сводом правил

Депутаты внесли на рассмотрение в Государственную думу инициативу о регламентировании автомобильных наклеек четким сводом правил, сообщают "Автомобили.ру".

Дело в том, что читая надписи на наклейках, водители могут отвлечься и спровоцировать ДТП. Речь идет обо всех любительских наклейках по типу "Женщина за рулем", "Держи дистанцию" и прочих. Как правило, такие наклейки используются на задних стеклах, и они действительно могут отвлечь водителя.

Актуальность законопроекта объясняется тем, что на всех дорогах страны планируют увеличить скоростной лимит.

Когда именно урегулируют вопрос с "народными наклейками", пока неизвестно.