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Наталья Бочкарева ответила на критику после информации о ее задержании с наркотиками

, ИА "Амител"
Для ответа она использовала цитату Чаадаева
Наталья Бочкарева / Фото: Yandex

Наталья Бочкарева / Фото: Yandex

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева в своем Instagram ответила на критику, которая обрушилась на нее после истории с ее задержанием, сообщает РИА "Новости".

Актриса опубликовала пост, где использовала цитату Петра Чаадаева. 

"Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно..." – написала она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Наталью Бочкареву задержали с наркотиками в белье. Позднее было опубликовано видео задержания, где женщина, похожая на актрису, рассказывает полицейскому о том, где провозит наркотики. При этом сама Наталья факт своего задержания отрицает

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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