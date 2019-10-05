Наталья Бочкарева ответила на критику после информации о ее задержании с наркотиками

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева в своем Instagram ответила на критику, которая обрушилась на нее после истории с ее задержанием, сообщает РИА "Новости".

Актриса опубликовала пост, где использовала цитату Петра Чаадаева.

"Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно..." – написала она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Наталью Бочкареву задержали с наркотиками в белье. Позднее было опубликовано видео задержания, где женщина, похожая на актрису, рассказывает полицейскому о том, где провозит наркотики. При этом сама Наталья факт своего задержания отрицает.