Сибиряк поймал двенадцатикилограммовую щуку

Рыбак из Новосибирска поймал двенадцатикилограммовую щуку 3 октября, сообщает "Сиб.фм".

Уловом мужчина похвастался на одном из рыбацких форумов.

Вместе с другом мужчина отправился рыбачить на Спиринские просторы. Рыбалка, по признанию новосибирца, радовала клевом и размером трофеев.

Но главным трофеем для рыбаков стала огромная 12-ти килограммовая щука.

Пользователи форума порадовались за мужчину и поздравили с отличным уловом, а некоторые даже попросили поделиться.

Напомним, что ранее алтайский рыбак поймал на картошку огромного сазана весом 15,4 кг. Название озера мужчина не огласил, чтобы не привлечь "конкурентов".