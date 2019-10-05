Кинолог прокомментировал советы МЧС по защите от агрессивных собак

Советы МЧС по остановке агрессивной собаки прокомментировал президент Гильдии каскадеров и бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков, сообщает "Газета.ру".

Он заявил, что многое зависит непосредственно от породы собаки. В некоторых случаях уверенное произнесение команд может не спасти ситуацию.

Специалист рассказал, что лучше всего брызнуть в морду собаке перцовым баллончиком или духами. Также, по словам эксперта, можно попробовать поднять руки вверх. Это визуально увеличит ваш рост и может заставить собаку отступить.

Он отметил, что нельзя бежать от животного. Нужно остановиться, потому что собака поступит аналогично.