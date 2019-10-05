Пьяный мужчина решил заступиться за девушку и насмерть забил чемпиона России по боксу

Чемпион Кузбасса, Сибири, победитель Кубка России, Кубка Сибири и Кузбасса, первенства России по боксу, тренер клуба "Зеленая горилла" Болот Атакулов скончался в реанимации после драки в баре, сообщает РИА "Новости".

По информации издания, 25-летний Атакулов скандалил в баре с девушкой и это увидел нетрезвый мужчина. Незнакомец решил вступиться за девушку и вывел боксера на улицу, где спровоцировал драку. В ходе драки мужчина повалил Атакулова на землю и несколько раз ударил его головой об асфальт.

С тяжелыми травмами головы спортсмена доставили в больницу.

"Пациент в тяжелейшем состоянии поступил с черепно-мозговыми травмами в реанимацию 20 сентября, где ему оказывалось все необходимое лечение, но травма головного мозга была несовместима с жизнью. Потерпевший скончался", – сообщили в экстренных службах медицинской помощи Ленинска-Кузнецкого.

В отношении преступника завели уголовное дело. Если будет доказан криминальный характер его действий, то статью заменят на более суровую.