Орел снял на камеру последствия глобального потепления в Альпах

Камера, закрепленная на спине орла, сняла таяние ледников в Альпах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на организацию Eagle Wings Foundation, которая опубликовала видео на своем YouTube-канале.

Орел по кличке Виктор пролетел над горными вершинами Альп и запечатлел на видео ледники, тающие из-за изменения климата.

Виктор также пролетел над сооружениями на вершинах гор, которые раньше были покрыты снегом. Сейчас снега рядом со зданиями практически нет.

"Пять ледников за пять дней в пяти странах. Ради осведомленности о таянии ледников и изменении климата", – говорится в описании к видео. На кадрах показаны объекты в Швейцарии, Австрии, Германии, Италии и Франции.

Всего же Альпы (самый высокий и протяженный горный хребет в Европе) располагаются на территории восьми стран, включая также Монако, Лихтенштейн и Словению.