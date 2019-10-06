Дуэль XXI века: мужчина ударил женщину в баре и ее муж вызывает обидчика на бой

В ночь с 3 на 4 октября мужчина ударил женщину в одном из баров Новоалтайска. За поступок он не ответил перед законом, и муж пострадавшей вызывает его на бой.

Женщина рассказала, что она отдыхала в баре и с ней захотел познакомиться один из посетителей. Она ответила отказом, указав при этом, что она замужем, и позже девушки из компании ухажера стали ее оскорблять. Конфликт окончился тем, что муж одной из обидчиц ударил потерпевшую в лицо, после чего сбежал. Сотрудники полиции не могут найти его два месяца.

В сообществе "Инцидент Барнаул" опубликовали письмо мужа потерпевшей. Мужчина призвал обидчика к ответу по правилам MMA, на ринге.

"Если в тебе осталась хоть часть мужчины, то предлагаю тебе бой в любом спортивном зале по правилам ММА. Если ты так решил урегулировать конфликт твоей жены с моей, наберись смелости разрешить его так же со мной", – написал мужчина.

Администрация сообщества согласилась организовать поединок. Остается ждать, осмелится ли человек, ударивший женщину, ответить за свой поступок перед ее мужем.