Немецкий, английский или французский? Какой иностранный язык подойдет именно вам

Знание иностранных языков развивает мозг человека, продлевает его молодость и позволяет избежать болезни Альцгеймера. Мы уверены, что вы уже хотите выучить иностранный язык, просто не знаете, какому именно отдать предпочтение. Учтите, что легче и интереснее всего учить язык того народа, чей менталитет и культурные ценности наиболее близки вашему внутреннему миру. Наш тест поможет вам понять, какой язык является для вас наиболее подходящим.
Комментарии
У меня получился украинский. Но учить его не буду,ибо Скабеев гутарит шо у них там худо!
English
Французский. Мелодичный и нежный. Не зря его называют языком любви.