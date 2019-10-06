Идеальный завтрак для доброго утра. Рецепт ленивых вареников от Sofi

Доброе утро определенно начинается с хорошего завтрака, уверена наш фудблогер Sofj. А идеальные ленивые вареники это именно то, что нужно для хорошего настроения на весь день и детям, и их родителям. Тем более что это очень вкусно и совсем не хлопотно. Итак, готовим:

Ленивые вареники

Что потребуется?

творог жирный

яичный желток 2 шт.

сахар 2 ст. л., щепотка соли

мука 100 г

сливочное масло 1 ст. л.

Для соуса:

100 г сметаны

горсть любой ягоды (можно замороженной)

2 ст. л. сахарной пудры

Как готовить?

1. Творог протереть через сито или пюрировать блендером до однородности. Растереть с солью, сахаром и яичными желтками. Добавить муку и тщательно перемешать. Полученное тесто разделить на две части, каждую из которых скатать в колбаску толщиной 2,5 см. Полученные колбаски нарезать на кусочки по диагонали по 1,5 см.

2. В кастрюле вскипятить слегка подсоленную воду и аккуратно опустить туда вареники, и как только они всплывут вынуть.

3. Сметану смешать с сахарной пудрой и ягодой до однородности.

4. Вареники смазать растопленным сливочным маслом и полить сметанным соусом.

Готово! Приятного аппетита.

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