Идеальный завтрак для доброго утра. Рецепт ленивых вареников от Sofi

Доброе утро определенно начинается с хорошего завтрака, уверена наш фудблогер Sofj. А идеальные ленивые вареники это именно то, что нужно для хорошего настроения на весь день и детям, и их родителям. Тем более что это очень вкусно и совсем не хлопотно. Итак, готовим:
Ленивые вареники
Что потребуется?
- творог жирный
- яичный желток 2 шт.
- сахар 2 ст. л., щепотка соли
- мука 100 г
- сливочное масло 1 ст. л.
Для соуса:
- 100 г сметаны
- горсть любой ягоды (можно замороженной)
- 2 ст. л. сахарной пудры
Как готовить?
1. Творог протереть через сито или пюрировать блендером до однородности. Растереть с солью, сахаром и яичными желтками. Добавить муку и тщательно перемешать. Полученное тесто разделить на две части, каждую из которых скатать в колбаску толщиной 2,5 см. Полученные колбаски нарезать на кусочки по диагонали по 1,5 см.
2. В кастрюле вскипятить слегка подсоленную воду и аккуратно опустить туда вареники, и как только они всплывут вынуть.
3. Сметану смешать с сахарной пудрой и ягодой до однородности.
4. Вареники смазать растопленным сливочным маслом и полить сметанным соусом.
Готово! Приятного аппетита.
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