Оптическая иллюзия с лестницей вызвала недоумение у людей

Оптическая иллюзия с винтовой лестницей на миланском стадионе "Сан-Сиро" вызвала растерянность у пользователей Сети, сообщает РИА "Новости".

Watching people leaving San Siro football stadium in Milan makes me believe that the entire spiral structure is moving. pic.twitter.com/FepPjsN9ms — Daniel Holland (@DannyDutch) 3 октября 2019 г.

"Глядя на людей, покидающих футбольный стадион "Сан-Сиро" в Милане, начинаю верить, что вся спиралевидная конструкция движется", – написал автор поста, опубликовав видео в своем Twitter.

В комментариях к публикации появилось несколько предположений. К примеру, это может быть эскалатор. Или же вращается сама лестница, уверены некоторые.

Однако большинство людей так и не поняли, движется ли лестница на самом деле, но они оценили находку архитектора стадиона.

Видео собрало более 60 тысяч лайков и множество комментариев.

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