Алтайский край ожидает самый жаркий день октября

Алтайский край в воскресенье, 6 октября, ожидает самая теплая погода в этом месяце. Температура воздуха днем будет держаться на уровне от +18°C до +23°C, сообщает краевой ЦГМС.

Осадков не прогнозируется. В темное время суток похолодает – от 0°C до +5°C. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 8-13 м/с.

В Барнауле днем столбик термометра будет показывать от +19°C до +21°C. Без осадков. Синоптики прогнозируют, что с наступлением темноты станет прохладно – от +3°C до +5°C. Ветер ожидается умеренный. Его скорость составит от 5 до 10 м/с.

Отметим, что в последующие дни сохранится теплая и сухая погода. Так, в понедельник максимальная дневная температура может достигнуть уже +21°C.