ДТП в Барнауле: внедорожник встал на два колеса

Автомобиль слетел в кювет шоссе Ленточный бор в столице Алтайского края и встал на два колеса, сообщили подписчики паблика "Инцидент Барнаул".

Авария случилась 5 октября. По словам очевидца, во внедорожнике находился только водитель. Он не пострадал.

Ранее два человека погибли в результате ДТП, которое произошло в среду днем, 2 октября, на 152-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Алтайском крае.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Scania выехал на полосу встречного движения.

Фура столкнулась с автомобилем Toyota Raum, после чего врезалась в придорожное кафе и загорелась.